ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್: ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈಗಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 21, 2025 at 2:03 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೂ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಆರ್ಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಹಸುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲು, ಮತ್ತೊಂದರ ಹಿಂಬದಿ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಭೀಮನಬೀಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಲಿ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಜಾನುವಾರು, ಮೇಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿವೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಬಂಡೀಪುರ ಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈಗಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ಚಲನವಲನ ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಲೋಕೆಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಿ ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಹುಲಿಗಳಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಮರಿ ಹುಲಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ನಂಜದೇವನಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಂಬಿಂಗ್: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರದಲ್ಲಿ 4 ಮರಿ ಹುಲಿಗಳ ಜೊತೆ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬಫರ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಂಜದೇವನಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 9 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಕೇಜ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಾದರೂ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಓಡಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಆತಂಕ, ಆಕ್ರೋಶ: ಹುಲಿ ದಾಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಓಡಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹೆದರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಂಜದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಗು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನರು ಬದುಕಬೇಕೆಂದರೆ ಹುಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹುಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು, ಹಸುಗಳು ಸಾಯಬೇಕು, ಇದು ವಾಸ್ತವ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂಲಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಭೀಮನಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹುಲಿಗಳ ಉಪಟಳ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಹಸುಗಳು ಬಲಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಸುಗಳು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬವರಿಗೆ ಈ ಹಸುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾರಿ ಒಳಬಂದು ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲಗೊಂಡು ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಆರ್ಟಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಶ್ರೀಪತಿ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
