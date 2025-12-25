ETV Bharat / state

ಕಾಡಾನೆಗಳು ಊರಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ 'ಎಐ' ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ: ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಕ್ರಮ

ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರಬರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಿ ಈ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

AI based farm guard cameras
ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಾಡಾನೆ ಹಾಗೂ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಕೂಗು ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

ನಾಗರಹೊಳೆಯ ವೀರನಹೊಸಳ್ಳಿ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಡಿಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಈ ಕೂಗು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡ್ (ತೋಟದ ಕಾವಲುಗಾರ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊರಬರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫಾರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಕಾಡಿನಿಂದ ಊರುಗಳತ್ತ ಆಹಾರ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಗು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಯು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಆನೆಯನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುವ, ಭಯಬೀಳಿಸುವ ಸದ್ದುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

ಕಾಡಾನೆಗಳು ಊರಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ 'ಎಐ' ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆನೆಗೆ ಜೇನುನೋಣವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಾಮಿಕರು ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಜೇನುನೋಣಗಳ ಹಿಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ, ಗುಂಯ್ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯುವ, ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸದ್ದು, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಹೊಡೆದಂತೆ.. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಶಬ್ಧಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆನೆಯು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಭಯಪಟ್ಟು, ವಾಪಸ್ ಕಾಡಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯೂ ನಾಶವಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಏಕೆ?: ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಡಿಯ ಪ್ರದೇಶವು ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆನೆ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಯ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯೂ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 200 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆನೆಗಳು ಆಗಾಗ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರೈತರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ಆನೆಗಳು ದಾಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

150 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ: ಕ್ಯಾಮರಾವು ಆನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 150 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆ-ತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದಲೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಆಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎ.ಸೀಮಾ ಅವರು, ''ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡ್ (ತೋಟದ ಕಾವಲುಗಾರ) ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೆ-ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ 'AI' ಕಾವಲು: 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ

TAGGED:

MYSURU
ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
WILD ELEPHANTS
NAGARAHOLE NATIONAL PARK
AI BASED FARM GUARD CAMERAS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.