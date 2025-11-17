ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಮೆಷ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

MYSURU WILD LIFE ATACK CONTROL ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಕೆ WILD LIFE ATTACK
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಮೆಷ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 17, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಷ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸರಗೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಹುಲಿ, ಆನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸರಗೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹುಲಿ ದಾಳಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವರು ರೈತರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಓರ್ವ ರೈತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU WILD LIFE ATACK CONTROL ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಕೆ WILD LIFE ATTACK
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಮೆಷ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ETV Bharat)

ಅಲ್ಲದೇ ನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾನುವಾರು ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಅಂತರಸಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾರಕ ಗಸ್ತಿನಿಂದ ಉದ್ಬೂರು ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿ ಬ್ಯಾರೀಕೇಡ್​​ಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮೆಷ್​​​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಕೋಲೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6-7 ಅಡಿಗಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮೆಷ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ತಾರಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಬೂರು ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಿದ್ದು, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU WILD LIFE ATACK CONTROL ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಕೆ WILD LIFE ATTACK
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಮೆಷ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ETV Bharat)

ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿಬೇಲಿ, ಟ್ರಂಚ್, ರೈಲ್ವೆಕಂಬಿ ಬ್ಯಾರೀಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆನೆ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಾಡಂಚಿನ ಭಾಗದ ರೈತರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಲೆನೋವು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹುಲಿಗಳು ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುರುಚಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಬಳಿಕ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಹುಲಿಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು, ಅರೆ ವಯಸ್ಕ ಹುಲಿಗಳೇ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ತಾಯಿ ಹುಲಿಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೇರಾಗಬೇಕಾದ ಹುಲಿಗಳು ಈ ನಡುವೆ ಬಹುಬೇಗನೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಗೂರು ಸಮೀಪದ ಬಿಡುಗಲು ಬಳಿ 6 ತಿಂಗಳ ಹುಲಿ ಮರಿಯೊಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾದರೂ ಅದರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಬಂಡೀಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಗಲಪುರ ಬಳಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೇ ಮರಿ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವಯಸ್ಕ ಹುಲಿಗಳೇ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ವಾದ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹುಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಾಡಂಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಟಳ ನೀಡುವ ಜಿಂಕೆ, ಕಾಡುಹಂದಿ, ಚಿರತೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ನ.17ರಂದು ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದುರಿಂದ ಚಾಲನೆ: ನಾಗರಹೊಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಂದು (ನ.17) ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಂತರಸಂತೆ ಆರ್​ಎಪ್​ಒ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ – ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಕಿ.ಮೀ. ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ‌ ಎಂದರು.

ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಎಸಿಎಫ್ ಮಧು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾರಕ ಗಸ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭೂರು ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್​​ಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮೆಷ್ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ‌ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಷ್ ಹಾಕಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ: ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ

ಮೈಸೂರು: ಹುಲಿ‌ ಬೆಚ್ಚಿಸಲು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ; ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರ

TAGGED:

MYSURU
WILD LIFE ATACK CONTROL
ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಹಾವಳಿ
ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆ ಮೆಷ್ ಅಳವಡಿಕೆ
WILD LIFE ATTACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.