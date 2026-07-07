ಮೈಸೂರು : ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಜಿಂಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ; ಬಂಧನ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಜಿಂಕೆ ಸಾಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 7, 2026 at 2:11 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಾರ್ಡ್ನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗೃತ ದಳ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ, ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜಾಗೃತ ದಳ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರಿನ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗೋಡು ಸಮೀಪದ ಉಡವೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲೇ. ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಉದ್ಯಾನದ ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಬೀಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಉರುಫ್ ನವೀನ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತನಿಂದ ಬಂದೂಕು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವರ : ಉದ್ಯಾನದಂಚಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರು, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಿನಿಂದ 2 ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಮಾರು 35 ಕೆಜಿ ತೂಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡಿದು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಾನು ತಿಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಪೊನ್ನಪ್ಪನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಎಸಿಎಫ್ ಉಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜಾಗೃತ ದಳದ ಎಸಿಎಫ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹುಣಸೂರಿನ ಡಿಸಿಎಫ್ ಸೀಮಾ, ಎಸಿಎಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಬಂದೂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಜಿಂಕೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊನ್ನಪ್ಪನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿದ್ದು, ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಂದೂಕು ಕುಳ್ಳೇಗೌಡರ ಪುತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳುವುದೇನು? 'ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯ್ದಂತೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂತ್ಯಾಶ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊನ್ನಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ : ಈ ಕುರಿತು ಎಸಿಎಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಜಿಂಕೆ ಸಾಕುತ್ತಿರುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬಂದೂಕು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಾಡಹಗಲೇ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಜೀಪ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ ರೈತ - MYSURU