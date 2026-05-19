ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ -ರೈತರ ನಡುವೆ ಸಮರ: ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನು ನಾಶ, ರೈತರಿಂದ ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರ
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 1:03 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ/ವಿಜಯನಗರ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾಂಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮ. ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೀಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ 70-80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜಮೀನು ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರ ಝಳಪಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾತರ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ, ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ಭೂಮಿ ಇಂದು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುವ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಗಿವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವ 230 ಲಂಬಾಣಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಉಳ್ಳವರು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈತ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉಳುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಇನ್ನು ಖಂಡಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾದ ಸುಮಾರು 230 ಕುಟುಂಬಗಳು 1985 ರಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ 1 ಎಕರೆ 40 ಸೆಂಟ್ಸ್, 1 ಎಕರೆ 20 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 300 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಕೈಬರಹದ ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇವರ ಬಳಿ ಭದ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಲ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರ ಆತಂಕವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಆಸರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾನೂನಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದರ್ಪ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕವೇ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರೈತರ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, 10-15 ವರ್ಷದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಯಾವ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೇ ಆಗುವ ತನಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಅಲ್ವ. ನಾವು ಕೂಡ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಫೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಡಿದ್ರೇ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸುತ್ತೀರ ಇದೀಗ ಇವರು ನೂರಾರು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು" ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ರೈತ ಯುವತಿ ಮಮತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 80-90 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾತ-ಮುತ್ತಾತn ಕಾಲದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ದಿಢೀರ್ ಬಂದು ಇದು ಭೂಮಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಒಕ್ಕಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರೈತ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "80 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಯಾರೂ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ರೈತರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವರ್ಷದ 66 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ ಎಲ್ರೂ ಜಮೀನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿತನಕ ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಪಟ್ಟದ ಜಮೀನು ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿಎಫ್ಒ ಮಂಜುಳಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ಬರಲಿದೆ? ರೈತ ಭೂಮಿ ಫಲಾವತ್ತಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಮರಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಪಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದ ರೈತರು - ವಿಡಿಯೋ