ETV Bharat / state

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ದಂತದ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ; ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ವಾನದಳ ಬಳಕೆ

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ದಂತದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

Lone tusk elephant
ಒಂಟಿ ದಂತದ ಕಾಡಾನೆ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 19, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಸನ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಟಿ ದಂತದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡ, ಕಾನಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂಟಿಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

forest-department-personnel-have-captured-a-wild-elephant-with-a-lone-tusk-in-hassan
ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆನೆಗಳು (ETV Bharat)

ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂಟಿ ಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಗ ಆರು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದವು. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾಡಾನೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಇದೇ ಕಾಡಾನೆ ಸೋಂಡಿಲಿನಿಂದ ತಿವಿದು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮರುದಿನವೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

forest-department-personnel-have-captured-a-wild-elephant-with-a-lone-tusk-in-hassan
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಒಂಟಿ ದಂತದ ಕಾಡಾನೆ (ETV Bharat)

ಶ್ವಾನದಳದ ಮೂಲಕ ಕಾಡಾನೆ ಪತ್ತೆ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಡಿಯಲು ಶ್ವಾನದಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಶ್ವಾನದಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂಟಿ ಕೋರೆ ಆನೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಶ್ವಾನವು ಒಂಟಿಕೋರೆ ಆನೆಯ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದು ಸಾಗಿರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಇರುವ ಜಾಗದ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ಶ್ವಾನದಳದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಫ್ ಸೌರಭ್‌ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಬೇಲೂರು ಭಾಗದ ಜನರು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಮನಗರ: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ - WILD ELEPHANTS MENACE

TAGGED:

DOG SQUAD
ANESTHETIC
ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ
HASSAN
WILD ELEPHANT CAPTURED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.