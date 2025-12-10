ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: 4 ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 10, 2025 at 7:50 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ವಲಯದ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹುಣಸೂರು ವಲಯದ ಹನಗೋಡು ಶಾಖೆಯ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್​​ 27ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಚಾಮುಂಡಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಾಲ್ಕು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 1ರಂದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಯು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಜಠರದ ಉರಿತ (cardiopulmonary failure and acute severe gastritis) ದಿಂದ ಅಸುನೀಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ಒಂದು ಗಂಡು ಹುಲಿ ಮರಿಯು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಜಠರದುರಿತ ಮತ್ತು ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (hemorrhagic gastroenteritis & encephalitis) ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ನಂತರ ಉಳಿದ ಎರಡು ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ, ತಕ್ಷಣ ಪಶು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 07ರಂದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಮರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 09ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಮರಿಯು Feline panleukopenia ಎಂಬ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ತಾಯಿ ಹುಲಿಯು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರದಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಹುಣಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎ ಮಹಮ್ಮದ್ ಯಾಜುದ್ದೀನ್, "ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಮರಿಗಳ ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮರಿಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ವರದಿ ಬರಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

