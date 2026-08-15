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ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Forest Department clarification on shooting case in chamarajanagara
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 9:00 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಶಾಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹನೂರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ತೋಮಿಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಮೃತ ಆಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಲೂರ್ದಾಮೇರಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಬಂಡೆ ಬಳಿ ಮಲಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ.14ರಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಹಸುಗಳು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ ಪತಿ ಆಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್, ಮೈದುನನಾದ ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಪೀಟರ್ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ಸಂಜೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಮುಂಜಾನೆ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಬಳಿ ಮಲಗಿದ್ದೆವು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಮಲಗಿದ್ದರು. ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 5 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮೂವರ ಮೇಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು, ತಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ, ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮಲಗಿದ್ದವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ‌ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ (ETV Bharat)

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಹನೂರು ವಲಯದ ಶಾಗ್ಯ ಗಸ್ತಿನ ಹೊಳೆಮುರಿದಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ಬಂದೂಕು ಸಮೇತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ವೇಳೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ರಿಂದ 5.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಗಳು, ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗಾರರು ಏಕಾಏಕಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರು ನರಳಾಟ ಕೇಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೂವರು ನರಳಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಓರ್ವ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ, ಕೂಡಲೇ ಮೂವರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಮೂವರು ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ(50), ಜಾನ್ ರೋಸ್ ಪೀಟರ್(45) ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್(33) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ಎಂಬಾತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಡಬಂದೂಕು, ಎರಡು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ಕೆಜಿ ಮಾಂಸ, ಹೆಡ್ ಟಾರ್ಚ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮದ್ದಿನ ಪೌಡರ್, ಗುಂಡುಗಳು, ಪಾತ್ರೆ, ಲೋಟ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನವೊಲಿಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿ ಕೈ ಮೀರಿದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ- ಐಜಿಪಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಶಾಗ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಸಂಬಂಧ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೃತ ಆಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಲೂರ್ದಾಮೇರಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದವಾ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ. ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಯಾವ ಮಾಂಸ ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಜಿಪಿ ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮೂವರು ಸಾವು: ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

TAGGED:

IGP BORALINGAIAH
CHAMARAJANAGARA
SHOOTOUT CASE
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶೂಟೌಟ್
FOREST DEPARTMENT SHOOTING

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