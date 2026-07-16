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ದಾವಣಗೆರೆ: ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರೇಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಆರು ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

FOREST DEPARTMENT CAPTURES WILD ELEPHANT
ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV BHarat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 1:59 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಉಬ್ರಾಣಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಬ್ರಾಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾಡಾನೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಬ್ರಾಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ಹಾಗೂ ರೈತರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು.‌ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡುಗನಹಂಕಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪದೇ ಪದೆ ಈ ಆನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿತ್ತು. ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳೆ ಹಾಳುಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೈತರು ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕ್ರೇಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಆರು ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನುರಿತ ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ಆನೆಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಯಿಂದ‌ ಉಬ್ರಾಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾಡಾನೆ ಭದ್ರಾ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಕಾಡುದಾರಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.‌ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಉಬ್ರಾಣಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ರೈತನ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರಿನ ಕಣಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಣಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ರೈತ.

ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ತಮ್ಮಮನೆಯ ಸಮಿಪವೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅನೆ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಪರಣಾಮ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರೈತನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ
WILD ELEPHANT ATTACK
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ
WILD ELEPHANT CAPTURED

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