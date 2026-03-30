ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಜಾಂಬವಂತನ ಸೆರೆ: ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ರವಾನೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕರಡಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 4:30 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕರಡಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ವಿನಾಯಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ಕರಡಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೋನಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರಡಿ ಸೆರೆಗೆ ಬಲೆ ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಡಿ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಪುನಃ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿ ಜ್ಯೋತಿನಗರದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಳಿ ಓಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗನ್ನಿಂದ ಕರಡಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕರಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರಡಿಯನ್ನು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಲಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಡಾ.ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಡಿಎಫ್ಒ ಅವರು ಕರಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡಾಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಕರಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೈರನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಓಡಿತು. ಕರಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ಭಾರಿ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಭಾರಿ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸದ್ಯ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಡಿ ಸೆರೆಯ ಕುರಿತು ಭದ್ರಾವತಿ ಡಿಎಫ್ಒ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಡಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದ್ಯ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕರಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕರಡಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರಡಿಯು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೊ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ರೇಡಿಯಾ ಕಾಲರ್ ಯಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
