ಈ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗಣಿಸಲ್ಲ, ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ: 'ಬುಳ್ಳಾಪುರ' ಜನರಿಗೆ ನರಕಯಾತನೆ
ವರದಿ - ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಕುಗ್ರಾಮ. ಬೀದಿ ದೀಪ, ನಲ್ಲಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಸ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ.
Published : June 11, 2026 at 11:53 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 78 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಒಂದ. ಅಡವಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮರೀಚಿಕೆ.
ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ಊರಿನ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದು.
ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವು: ಐವತ್ತು ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಇದು. ಮಾಯಕೊಂಡ ಹೋಬಳಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಉಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರೇ ಬಹುತೇಕ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಡಿತರ ತರಲು ಉಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ವೃದ್ಧರು ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯಲು ಹತ್ತಿರದ ಮಾಯಕೊಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಬಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಪರಿಚತರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ.
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದು ಅದರದ್ದೇ ನೀರು ಸೇವಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ದೂರದ ಮಾತು. ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಂದ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾಯಕೊಂಡದಿಂದ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್, ಬಸ್ ಬರಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆ: ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮಾಯಕೊಂಡ ಬಳಿಯ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ. ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
"ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಯಕೊಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಪಡಿತರ ತರಲು ಹುಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಊರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮನೆಗಳಿವೆ. ನೀರಿಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ತಂದಿರುವ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಾಯಕೊಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಹಂದಿ ಕಾಟ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಪ್ರೇಮಾ ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ವೃದ್ಧರು ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯಲು ಮಾಯಕೊಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಆಗಬೇಕು. ಉಚ್ಚವ್ವನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪಡಿತರ ತರಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಇದ್ದವರು ತರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದವರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ. ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಬೈಕ್ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದರೆ ಚಿರತೆ, ಹಂದಿ, ಕರಡಿ ಕಾಟ ಇದೆ. ಸುತ್ತ ಅಡವಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಭಯದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಊರಲ್ಲಿ ರಿಂಗಣಿಸಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್: ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಂಜನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೂತಿರುವ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮ ಅಡವಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯಾರೋಬ್ಬರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್: ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಲೋಕ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದನ ಕಟ್ಟಲು ಹೋದಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲು ಬಹಳ ಊದಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಫಜೀತಿ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದರೂ ದಾರಿಯ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲಿದೆ. ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು" ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವೆ- ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅಭಯ: ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬುಳ್ಳಾ ಪುರ (ತಾಂಡ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಡಿತರವನ್ನು ಮಾಯಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪಡಿತರ ಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಸಾಶನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೇಳುವೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಧರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಆಂಧ್ರದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ: 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 170 ಜನರಿಂದ ನೇತ್ರದಾನ!