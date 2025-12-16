ಮೈಸೂರು: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿಗರು
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : December 16, 2025 at 5:06 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪುರಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಶೇಖ್ ಆಸೀಫ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೀದಿನಾಯಿ ದತ್ತು ಪಡೆದು ವಿದೇಶಿಗರು: ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯ ಫೀನಿಯಾ, ಅರಿನಾ ಎಂಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಎರಡು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ತಾವು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಆಶ್ರಯವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಶೇಖ್ ಆಸೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಗರಿಕರು ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಬೇಕಿದೆ. ರಾಯನಕೆರೆಯ ಶ್ವಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು. ನಾವು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: 2011ರ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿವೆ ಇವೆ. ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗೊಂದು ನಾಯಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಎರಡು ವಿಧವಾದ ದತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ನಾಯಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದು ಸಾಕಬಹುದು. ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳಯೆ ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಉಳಿದೆಡೆ ಇಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪದವಾಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ: ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ.ಸುರೇಶ್, ಡಾ.ತಿರುಮಲೇಗೌಡ, ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: