ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹23 ಕೋಟಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಗ ಸೆರೆ

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಗನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

November 25, 2025 at 5:05 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ‌ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಎಜಿಕೆ ನೈಗೂ ಓಕಾಫಾರ್ (42) ಎಂಬಾತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಂದ ಅಂದಾಜು 23 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 11.50 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, 1,040 ಎಕ್ಸೆಟಿಸ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ವೀಸಾದಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಬಾಗಲೂರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿವೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆ.ಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಲೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಂಎ, ಎಕ್ಸೆಟಿಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈತನ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಟಿ ಫೆಡ್ಲರ್ಸ್​ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಗರದ ಹೊರವಲಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ತನ್ನ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ರೂ ಆರೋಪಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್ ಪೆಡ್ಲರ್​​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೆಡ್ಲರ್ ನೈಗೂ ಓಕಾಫಾರ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

