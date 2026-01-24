ETV Bharat / state

ವಿಜಯಪುರ: ದೇಶಿ ಮಠಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು; ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಭಜನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೊಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಠವೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು ವಿದೇಶಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

VIJAYAPURA ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠ ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮಠ
ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
ವಿಜಯಪುರ: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗೊಂದರಂತೆ ಮಠಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಠ ಪಕ್ಕಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಠ. ಈ ಮಠದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಸಹಿತ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಮಠ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದ್ಯಾಕೆ..? ಆ ಮಠ ಇರುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂಂದರಂತೆ ಜಾತಿಗೊಂದು ಮಠಗಳು, ಪೀಠಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠ ಪಕ್ಕಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಠ ಅನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

VIJAYAPURA ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠ ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಠ
ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಮಠದ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಹುಸಾಹೇಬ ಮಹಾರಾಜರು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ವಿದೇಶಿಗರ ವಂಶಜರು, ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇನ್​, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​, ಚೀನಾ, ಇಟಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗುರುಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಠದ ತತ್ವಾದರ್ಶ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದೇಶಿಗರು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಲಂಡನ್​ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕೀನ್​ ಎಂಬುವರು ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕನ್ನಡ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್​ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸೀಜಲ್​​ ಎಂಬ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌.

ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬಾಹುಸಾಹೇಬ್‌ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಇವರಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಬಳಿಕ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ರಣಜೀತ್​ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತತ್ವಾದರ್ಶನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಜರ್ಮನ್​​, ಯು.ಕೆ., ಯು.ಎಸ್​, ಬ್ರೆಜಿಲ್​, ಇಟಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಕ್ತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಮಠದ ತತ್ವಾದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದೇಶಿಗರು ರಣಜೀತ್​ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಅವರ ವಂಶಜರು ಇಂದಿಗೂ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹದಂದು ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಬಾಹುಸಾಹೇಬ್‌ ಮಹಾರಾಜರ ಗದ್ದುಗೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಮಠದ 7ನೇ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಗುರುಪುತ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಪ್ರಾಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ಪರ್ಯಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಠದ ತತ್ವಾದರ್ಶ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದೇಶಿಗರು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಪುತ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶ-ವಿದೇಶ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇಂಚಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಠಗಳಿವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸರ್ವೋದಯ ತತ್ವಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದು ವಿಶ್ವವವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.

VIJAYAPURA
ಇಂಚಗೇರಿ ಮಠ
ಮಾಘ ಸಪ್ತಾಹ
ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಠ
INCHAGERI MATH

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

