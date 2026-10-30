ಮೃತ ಮಗನ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಪೂಜೆ
ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 21 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರನ ಸದ್ಗತಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಸಹಿತ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿತು.
Published : October 30, 2026 at 8:31 PM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣಕಾಶಿ ಹಂಪಿಯ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಗನ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗತಿಗಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 20–21 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದಂಪತಿ, ಆತನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಂಪಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಐದು ಕಲಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಯಮ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಾಲಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ, ತರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ಹೋಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ದಂಪತಿ ಹಂಪಿಯ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹಂಪಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಿಗರೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
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