ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹವಾದ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ

ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾದರು.

FOREIGN COUPLE MARRIED IN KOLLUR
ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)
Published : November 12, 2025 at 10:05 AM IST

ಕೊಲ್ಲೂರು(ಉಡುಪಿ): ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ 'ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್' ಮತ್ತು 'ಜಾಹ್ನವ' ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ.

ಇಲ್ಲಿನ ದಳಿ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೇವ ದ್ವಿಜ ಅಗ್ನಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸರಳ ವಿವಾಹವಾದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಸಿ, ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

"ಈ ಜೋಡಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಅಭಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವೈದಿಕರಾದ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಅಡಿಗ ಮರವಂತೆ ಅವರ ತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿದರು" ಎಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಭಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಡಾ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ
UDUPI
FOREIGN COUPLE MARRIES IN TEMPLE
FOREIGN COUPLE MARRIED IN KOLLUR

