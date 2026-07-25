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ಆ.1ರಂದು ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಲಾಪ: ಇದೇ ಮೊದಲು!

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 11:29 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಇಡೀ ದಿನದ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಸಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ (ನ್ಯಾಯಾಂಗ) ರೋಣ ವಾಸುದೇವ ಅವರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಜಿ. ಶಾಂತಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ, ಅರ್ಜಿಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾ. ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಜಿ ಶಾಂತಿ, ನ್ಯಾ. ಜ್ಯೂತಿ ಮೂಲಿಮನಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ. ಪಿ. ಶ್ರೀಸುಧಾ, ನ್ಯಾ. ಲಲಿತಾ ಕೆನ್ನಾಗಂಟಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಕಲಾಪ ನಡೆಸಲಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾ. ಚೆಲ್ಲಕೂರು ಸುಮಲತಾ, ನ್ಯಾ. ತಾರಾ ವಿತಸ್ತ ಗಂಜು, ನ್ಯಾ. ಕೆ.ಬಿ. ಗೀತಾ, ನ್ಯಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎನ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

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TAGGED:

DHARWAD BENCH
HIGH COURT
BENGALURU
ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ
WOMEN JUDGES PROCEEDINGS

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