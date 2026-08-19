ಬಸವನಹುಳು ಬಾಧೆಯಲ್ಲ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯದ ದಾರಿ: ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ
ಬಸವನಹುಳುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದವರು, ಅವು ಕೇವಲ ಫಸಲು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಲೀಜುಗೊಳಿಸುವ ಜೀವಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕೇಶವ್ ಎಂ. ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 19, 2026 at 2:39 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಸವನಹುಳುಗಳನ್ನು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳು ಫಸಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕೆಲವೆಡೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ಬಸವನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದರೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ, ಲಾಭಗಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವನಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೀಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್(ಬಿಐಆರ್ಎಸಿ), ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್(ಬಿಐಜಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೆಟ್ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಔರಿಕ್ ಕಾಸ್ಮೊ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪ ಬಸವನಹುಳು ಸಾಕಣೆ (ಸ್ನೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್) ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೆರೆದ ಬಸವನಹುಳು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದವರು ಬಸವನಹುಳು ಎಂದರೆ ಫಸಲು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಲೀಜುಗೊಳಿಸುವ ಜೀವಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಾಣಿಕೆಯು ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು, ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹುಳುಗಳ ಸಾಕಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾದ ನೆರಳು, ತೇವಾಂಶ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ (ಹಸಿರು ಆಹಾರ) ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಸವನಬಹುಳು ಫಾರ್ಮ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾ.ಆಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ವಿಕ್ರಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ರೈತರಿಗೆ, ಇದರ ಆಸಕ್ತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆದಾಯಕ್ಕೊಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಬಸವನಹುಳುವಿನ ವಿಶೇಷತೆ: ಇವುಗಳು ಮೃದುಂಗಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲೋಳೆಯಂತಹ ದ್ರವವು ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುವ ರಾಡುಲಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲವು. ಉಭಯಲಿಂಗ ಜೀವಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಹುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಧಾನ: ಬಸವನಹುಳುವನ್ನು ತೆರೆದ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಅರೆ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆ: ಬಸವನಹುಳುವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್, ಚರ್ಮರೋಗಗಳ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಮರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆ: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಹೆಚ್ಇಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಆಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಸವನಹುಳು ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚರ್ಮರೋಗ ಗುಣಮುಖಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಚರ್ಮರೋಗ ವಾಸಿಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹುಳುವಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಭವಿದೆ. ಬಸವನಹುಳುವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೈತರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬಸವನಹುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಔರಿಕ್ ಕಾಸ್ಮೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಸ್.ವಿಕ್ರಂ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಬಸವನಹುಳುವಿನಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೆವಳುತ್ತಿರುವ ಬಸವನಹುಳುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಅಧಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಹುಳುವಿಗೆ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದರು.
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