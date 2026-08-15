ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಡಿಕೆಶಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಸಿಎಂ ಭಾಷಣ!
ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂಗಳ್ಯಾರು ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಬಾಷಣ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 15, 2026 at 8:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಣೆಕ್ ಷಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ (ಟಿಪಿ) ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಪಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂಗಳು ಯಾರೂ ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಬಾಷಣ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಭಾಷಣದ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಟಿಪಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿಪಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಟಿಪಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪಿ ಭಾಷಣದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನದ ಭಾಷಣ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು, ಹೊಸ ಯೊಜನೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ಇಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ತ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಓದುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಪಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆ ಡಯಾಸ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಿಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಟಿಪಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಪಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಷಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಡರುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಮುಂದೆ ಟಿಪಿ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾವೇಶ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಟೆಲಿಪ್ರಾಮ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಟೆಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿಪಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಟಿಪಿ ಬಳಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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