ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೇ ಅಪಸ್ವರ: ವಿಭಜನೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಹೋರಾಟಗಾರರು; ಅಡ್ಡಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ...!
ಅವಳಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 4:09 PM IST
ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಠರಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಅಂಕಿತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಅವರೇ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅಪಸ್ವರ ತೆಗೆದಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ಅವಳಿನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ದ್ವಿಮುಖ ಪಕ್ಷ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗಳಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಠರಾವ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರು ಸದನದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆಯಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಲೆಕ್ಕ: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 500 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇಂತಹ 22 ನಗರಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 56,100 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡರೆ ಎರಡೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಈ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಯವಾದ.
ಆದರೆ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡ ತಲಾ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಸಿಕ್ಕಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಿಡಿ: ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯು ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಲುವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಎರಡು ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅನುದಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಂದ 1000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ 971 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಡ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ 16 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 12 ಲಕ್ಣದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಲಾಭ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೆ ಆಗುವದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಜನೆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಒಂದೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಠರಾವಯ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವದಾಗಿ' ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಕು- ಮೇಯರ್: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಾಸೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಗರಗಳಿಗೆ 5000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೆ ಈ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಠರಾವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಠರಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಠರಾವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ- ಜೋಶಿ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರ ಕುಳಿತು ಎರಡು ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.
ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ- ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಈಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾನಾ ಕಟ್ಟಳೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಸಿಗುವದರಿಂದ ಎರಡು ನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಖೇದಕರ -ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ: ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ ಈಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 'ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಖೇದಕರ. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಅನುದಾನ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಪತ್ರಚಳುವಳಿಯನ್ಜು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.
