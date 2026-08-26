ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾಪ್ 10 ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಕೊಳೆತ ಮೀನು, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಪತ್ತೆ!
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
Published : August 26, 2026 at 8:53 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯು ನಗರದಾದ್ಯಂತ 10 ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು, ಆಹಾರ-ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಚ್ಛತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅವುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ/ಲೇಬಲ್ಗಳು ನಾಪತ್ತೆ: ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
"ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದವು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದವು. ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಫ್ರೋಜನ್ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಕೊಳೆತ ಮೀನುಗಳು ಪತ್ತೆ: ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ/ಕೊಳೆತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೀನು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
"ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳ ಹಾವಳಿ, ಕಳಪೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವುಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಹಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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