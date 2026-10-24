ಮಂಗಳೂರಿನ 'ಕುಡ್ಪೀಸ್ ಫುಡ್ಸ್' ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ: ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಹಲ್ವಾ, ಖರ್ಜೂರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೀಝ್, ಸೀಲ್!
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಖರ್ಜೂರ ಆಧಾರಿತ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಖರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 8:58 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಕುಡ್ಪೀಸ್ ಫುಡ್ಸ್' (Kudpi's Foods) ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಖರ್ಜೂರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸೀಝ್ ಹಾಗೂ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಖರ್ಜೂರ ಆಧಾರಿತ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಖರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡದೇ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಘಟಕದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗುವಂತಹ (Food Poisoning) ಪ್ರಮಾದಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು. ಘಟಕದ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ (ಡ್ರೈನೇಜ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ತಯಾರಿಕಾ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಕೀಟಗಳು, ಜಿರಳೆಗಳು, ಇಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ನುಸುಳದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೂಕ್ತ ಸೊಳ್ಳೆ/ಕೀಟ ಪರದೆ ಹಾಗೂ ಬಲೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎಚ್. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೋಣೆಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದರು.
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