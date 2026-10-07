ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಅಸುರಕ್ಷಿತ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ತೆ: FSSAI ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಪರಾರಿ: ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ ಪತ್ತೆ - ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ
Published : October 7, 2026 at 8:03 PM IST
ಕೋಲಾರ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 174 ಚೀಲ ಅಡಿಕೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ-2006ರ ಅಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.45 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ WB 17-4074 ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವಾಹನವು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ತಿರುಪತಿ, ಚಿತ್ತೂರು, ಪುಂಗನೂರು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಹನದಲ್ಲಿ 174 ಚೀಲ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರಕಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, FSSAI ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರಕಿನ ಮೂಲ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ತೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಐದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮೂರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 174 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 174 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಸಗಟು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾದ ಐದು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ದಾಸ್ತಾನಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 'ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ - 2006'ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 51 ಮತ್ತು 59ರ ಅಡಿ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (JMFC) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್: ಕೋಲಾರದ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ಡಾಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಗಳು) ಲಭ್ಯ ಇರುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸರಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು (FBOs) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೆಂದು ಹಾಗೂ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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