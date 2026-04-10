ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ: ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 10, 2026 at 8:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಟೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಕರ್ಮಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಿವೆ. ಶೇ.60-70ರಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಬಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಆಟೋಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯ ಆಟೋಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೋಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಾವಿರ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 3-4 ಸಾವಿರ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 6 ಸಾವಿರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಖಾಸಗಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ಸೂಚನೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 25 ಹಾಗೂ 45 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 26ನೇ ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕಾಳಸಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ 29 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, 22 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,694 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 88,99,796 ಗೃಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು 5,30,426 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 44,700 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 29,463 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಐಓಸಿ, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 98.8 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
