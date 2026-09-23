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ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೃತಿಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.1 ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ KSLU

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

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ತೃತಿಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.1 ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ KSLU (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 8:24 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು (KSLU) ಮೂರು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಎಲ್​ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕವನ್ನು ಶೇ.40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಎಲ್​ಯು 2026ರ ಸೆ.16ರಂದು ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಸಿವರಾಮನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಪಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಕೆಎಸ್ಎಲ್​​ಯು ಪರ ವಕೀಲರು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 29ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷ ಣದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 2026ರ ಜು.20ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 15ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಮರುದಿನವೇ ಕೆಎಸ್ಎಲ್​ಯು ಪ್ರವೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರುವ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಗಿಲ್ ಅನ್ಬು ವಸಂತ್, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷ ಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಸಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಎಲ್​ಯು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಎರಡು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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KSLU ISSUED A NOTIFICATION
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ತೃತಿಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 1 ಮೀಸಲಾತಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ KSLU

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