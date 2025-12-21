ETV Bharat / state

ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ: ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 21, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : December 21, 2025 at 6:09 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಮಾಗಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, 3.50 ಲಕ್ಷ ಬಿಡಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜ ಮುಮ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾದರಿ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಖೋ-ಖೊ, ಕಬಡ್ಡಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಅಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಜಿ.ಕೆ.ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಹಡಗು, ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಜೆಟ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನವಿಲು ಮಾದರಿಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.

Model of Sringeri temple
ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್, ಕಾಳಿಂಗ ಹಾವಿನ ತಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಹಂಸ ಮಾದರಿಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದುಂಬಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೊಲದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

Mummudi Krishnaraja Wodeyar model
ಮುಮ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಗಿಡಗಳಾದ ಅಲೋವೆರಾ, ತುಳಸಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ, ಚಕ್ರಮುನಿ ಗಿಡಗಳೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ, ಶಿವಕೇಶವಾಮೃತಸಾರ, ದೇವನೊಬ್ಬ-ನಾಮ ಹಲವು, ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವೈಭವ ಮಾದರಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

Navy model
ನೌಕಾದಳದ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 25,000 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, (ಮೆರಿಗೋಲ್ಡ್, ಸಾಲ್ವಿಯ, ಡೇಲಿಯಾ, ಪಿಟೋನಿಯ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕೋಲಿಯಸ್, ಸಿಲೋಷಿಯಾ, ವರ್ಬಿನಾ, ಡೈಂಥ್ಸ್‌ಘಿ, ಜಿನಿಯಾ ಪೆಲಂಬೂಡಿಯ, ಸನ್‌ಪ್ಲವರ್, ಜಪಾನ್‌ಸನ್‌ಪ್ಲವರ್, ಆಲೇಕ್ ಸಿನೇರಿಯಾ, ಕಾಸ್‌ಮಸ್, ಪ್ಲಾಕ್ಸ್‌, ಕ್ಯಾಲೂಂಡಲ, ಗೋಪರಿಯನ್, ಮ್ಯಾಂಡೂವಿಲ, ಪಾಂಚಿಟಿಯ, ತುರೂನಿಯಂ, ಬಾಲ್ಲಂ, ಕಾಕ್ಸಕೊಂಬ್, ನಸ್ಪರ್‌ಸಿಯಂ, ಆಂಟಿರೈನಂ, ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಿಡಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಜಾತಿಯ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು) ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು, ಕ್ರೈಸಾಂಥಿಮಮ್, ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್, ಕಾರ್ನೆಷನ್, ಆಸಮೇರಿಯ, ಜರ್ಬೆರಾ, ಆಂಥೋರಿಯಮ್, ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, ಬ್ಲೂಡೈಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Battle tanker model
ಯುದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಕೆ.ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಡಿ. 21ರಿಂದ ಡಿ.31ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರ ವರೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿದೆ. 1.20 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಬಿಡಿ ಹೂಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

