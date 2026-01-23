ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರು ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ

ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜ. 26ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

FLOWER SHOW
ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 8:21 PM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಜ. 26 ವರೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೂವಿನ ವೈವಿಧ್ಯ, ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವಂತೆ, ಉದ್ಯಾನವನವು ಹೂವು, ತರಕಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಮತ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲು, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮಾದರಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೂವು–ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಹೂವು–ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಕಿ ತನ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಗಿಡಗಳು, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು – ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

Flower show
ಕಲಾಂಚೂ (ETV Bharat)

ಪದುವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನೀಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಾದರಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Flower show
ಹೂವಿನ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ (ETV Bharat)

ಪದುವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶೈನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿಂಗಾರ ಚೆಂದವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

Flower show
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು – ತರಕಾರಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ , ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರೈತರು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಕುವೆಂಪು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಶಿವಲಿಂಗ, ಹನುಮಂತ, ಈಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Flower show
ಸಿಲ್ವರ್​ ಡಸ್ಟ್​ (ETV Bharat)

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮಾದರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ, ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಹೂಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ರೈಲು ಮೇಲೆ “ವಂದೇ ಭಾರತ್” ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Flower show
ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ತರಕಾರಿ ವಿಭಾಗ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನವಿಲುಕೋಸು, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಬಸಳೆ, ಕೆಂಪು ಬಸಳೆ, ನೆಲ ಬಸಳೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ತುಳಸಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವೇಶ ಮಾಹಿತಿ: ಜನವರಿ 24–26, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 30 ರೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 20 ರೂ ಶುಲ್ಕ, ಶಾಲಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ.

