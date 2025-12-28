ಹಾವೇರಿ: ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ; 7 ಲಕ್ಷ ಸೇವಂತಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರಳಿದ ನಂದಿ
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಶಿವಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೈಭವ ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : December 28, 2025 at 1:54 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಶನಿವಾರದಿಂದ ಮಠದ ದಾಸೋಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಸೇವಂತಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂದಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವಶ್ರೀಗಳು ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರ 8 ಅಗಲ 8 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿಂತು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಹನೀಯರು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕದಾಸರು, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ್ ಶರೀಫರು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ ಕೂಡ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೂರು ಕೋತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳು: ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಸದಾಶಿವಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೊನ್ಸಾಯಿ ಮರಗಳು, ಚಕ್ಕಡಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೂರು ಕೋತಿಗಳ ಜತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮಹನೀಯರು: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ರತನ್ ಟಾಟಾ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಗಂಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್, ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನೈಜವಾಗಿವೆ. ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ 30 ರಿಂದ 40 ಸಂಖ್ಯೆ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ವಿಶೇಷ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಈ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
6 ಲಕ್ಷ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ: ಮರಿಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರ ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆರು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹೊತ್ತು ತಂದರು.
ನಗರದ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಸವ ಬುತ್ತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿವಬಸವ ಬುತ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಂದರು. ಅದೇ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 51 ಸಾವಿರ ಜನರು ವಚನಗಾಯನ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 51 ಸಾವಿರ ಜನರು 11 ವಚನಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ 3 ವಚನ, ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ 2 ವಚನ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳ 1 ವಚನ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಶರಣೆಯರ ವಚನಗಾಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
