ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೂ ಹೂವಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ದರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹೂವಿನ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲೂ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2026 at 10:16 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈತರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುಷ್ಪಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವಂತಿ, ಬಟನ್ ಗುಲಾಬಿ, ಗಲಾಟೆ ಹೂವು, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಬಂದರಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದರ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ದರ ಇದೀಗ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹೂವು ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಹ ಹಣ ಸಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ನೋಡಿದರೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೂವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗ ದರ ಕುಸಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಳುವರಿ ಸಹ ಕುಸಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ನಡುವೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗದಿದ್ದರೇ ಹೇಗೆ ಎಂದು ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಂತೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಗಾದರೂ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಷ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಪುಷ್ಪಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರೈತರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಸಹ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮವಾಸೆ, ದಸರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ದುಸ್ತರ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು - ರೈತರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣಿಗಳು ಇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣಿಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ: ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ದಲ್ಲಾಳರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಲ್ಲಾಳರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತಕರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯ ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ವರ್ತಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ರೈತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ನೀಡಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರ್ತಕರು.
ದರ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ನಾನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದಸರಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಜಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೆಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಕರೆಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಮಾರಿದ ಚೆಂಡು ಹೂಗಳಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೂವು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ತಕ ಸಾದಿಕ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮವಾಸೆಗಳಂದು ಹೆಚ್ಚು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಗಾಡಿ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಳೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವರ್ತಕರು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾನಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಕಬೂಲ್, ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಇದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಗೆ, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ಸೇವಂತಿ ಚೆಂಡುಹೂವು, ಗಲಾಟೆ, ಕಾಕಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೂವಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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