ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನೆರೆ ನೀರು
ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 4:55 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದ ಮುಂಭಾಗ ನೆರೆಯ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ರಭಸದಿಂದ ನೆರೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆದಿ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವಳದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಏಕಾಏಕಿ ಇದೇ ತರಹದ ನೆರೆ ನೀರು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದೇ ನೆರೆ ನೀರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರದಿದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸುಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಭಕ್ತರ ಸುಗಮ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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