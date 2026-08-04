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ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ: ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ

ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ ಎದುರಾಗಿದೆ.

TUNGABHADRA RIVER OVERFLOW
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 4:53 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನದಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣೇಶನ ದೇವಾಲಯ ಮುಳುಗಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ತೆರಳದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 90 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

tungabhadra river overflow
ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು (ETV Bharat)

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನದಿ ನೀರು, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಹರಿಹರ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಭಾಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ, ಫತ್ತೆಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ಸೊಪ್ಪು, ಮೂಲಂಗಿ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ.‌ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಸೊಂಟದ ತನಕ ಇರುವ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತು ತರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಫಸಲು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫತ್ತೆಪುರ-ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ: ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗುಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಫತ್ತೇಪುರ್ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಕೂಡ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು 10 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸುತ್ತುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜನರು ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಬೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೀರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ನೀರು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭತ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ನೀರೆತ್ತುವ ಮೋಟರ್​ಗಳು ಸಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರು ಇಳಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

tungabhadra river overflow
ನೀರಿಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ (ETV Bharat)

ರೈತ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಜಮೀನು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಫತ್ತೆಪುರ-ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಜಮೀನುಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್​ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ನೀರು ಸದ್ಯ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆ ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ, ಜವಳಘಟ್ಟ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಕ್ತರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 25-30 ಅಂಗಡಿ ಮುಳುಗಿವೆ. ನೀರು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅ ಕಾರಣ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ನದಿಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ನದಿ ಬಳಿ ತೆರಳದಂತೆ ಕಾಯಲು ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಬಂದ್ರು ಯಾರಿಗು ಏನೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

tungabhadra river overflow
ನೀರಿಲ್ಲೇ ಬೆಳೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

ಹರಿಹರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನರು ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಳದಂತೆ ಹರಿಹರ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ರೈತರು ಭತ್ತವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 44 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದೀಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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UKKADAGATRI TEMPLE
TUNGABHADRA RIVER
DAVANAGERE
FLOOD­
TUNGABHADRA RIVER OVERFLOW

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