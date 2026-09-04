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ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಆಟಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ: ಸಿಸಿಪಿಎ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ₹5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ

ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಸಿಸಿಪಿಎ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 7:43 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಮಾನಕ ಬ್ಯೂರೋ(ಬಿಐಎಸ್) ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸಿಸಿಪಿಎ) ವಿಧಿಸಿದ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿಐಎಸ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದ ಯಾವುದೇ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಂತೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಸಿಪಿಎಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸಿಸಿಪಿಎ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್​ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನುಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ ಬಿಐಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನೂ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ನೀವು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳು ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಕ್ತ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಸಿಸಿಪಿಎ ವಿಧಿಸಿರುವ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೀರ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊನ್ನೆಗಳು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಸಿಸಿಪಿಎ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇದೀಗ ಫ್ಲಿಪ್​​ಕಾರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

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TAGGED:

HIGH COURT
CCPA FINE
BENGALURU
CHILDREN TOY SELLING CASE
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