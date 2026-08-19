ETV Bharat / state

6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ 'ಗುರುಕುಲದ' ಬಾಲಕಿ: ಅರ್ಹಾಳ‌ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಐದು ವರ್ಷದ ಈ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DAVANAGERE ABACUS ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಅಬ್ಯಾಕಸ್
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಅರ್ಹಾ ದಾಖಲೆ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ನರ್ಸರಿ ವಿಭಾಗದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಅರ್ಹಾ ಸುರೇಶ್ 6 ನಿಮಿಷ 29 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯಾಕಸ್​ನ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇ ಬಿಡಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಅರ್ಹಾ ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಸತತ ಶ್ರಮ, ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅರ್ಹಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಅರ್ಹಾ ದಾಖಲೆ. (ETV Bharat)

ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ 'ಅರ್ಹಾ': ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಪಿಜೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಪೂಜಿತಾ ಎಸ್ಎ ದಂಪತಿಯ ಐದು ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿ ಅರ್ಹಾ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅರ್ಹಾಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ತೀವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವೇಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ!: ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಯುಕೆಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಹಾ ಸುರೇಶ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಾ ಹೆಸರು ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಹಾ ಸುರೇಶ್ ಕೇವಲ ಅಬ್ಯಾಕಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6:29 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೋಷಕರು ಸಹಕಾರ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಬೆನ್ನತಟ್ಟಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಜೂಡೋ, ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

ಶಾಲೆಯ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ನಿಮಿಷ 29 ಸೆಕೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯಾಕಸ್​ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇ ಬಿಡಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಅಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಕಾರಣ‌. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಖುಷಿ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಡ: ಕವಿವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ: ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ

TAGGED:

DAVANAGERE
ABACUS
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​
ಅಬ್ಯಾಕಸ್
INDIA BOOK OF RECORDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.