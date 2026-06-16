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ಜ್ವರ ಬಂದು ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯುಕೆಜಿ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು; ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಐದು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಜ್ವರ ಬಂದ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 8:02 PM IST

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ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ದೇವಳ ಶಾಲೆಯ ಯು.ಕೆ.ಜಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹರ್ನಿಕಾ (5) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ - ಛಾಯಾ ದಂಪತಿ ಅವರ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು.

ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಖನಿಜದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜ್ವರ ಬಂದದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲುಗೊಳಿಸಿದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಲಕಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಈಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಶನಿವಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಕೆ ಜಿ, ಯು.ಕೆ.ಜಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬಾಲಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮನೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕಿಗೂ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜ್ವರ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು, ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು ಕಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ.ಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭವೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖಳಾಗಿದ್ದಳು. ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲ ಸಮಯ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಯ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೃತಳ ಗೌರವಾರ್ಥ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ದೇವಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಮೀಪದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವು: ಅಲ್ಲಿಪಾದೆಯ ಅನೇಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರದರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬವೂ ವರದರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲಕಿಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಸಹಿತ ಊರ ಜನರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ರಮಾನಾಥ ರೈ ಸಹಿತ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.

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DAKSHINA KANNADA
ಯುಕೆಜಿ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಕೊರತೆ
A GIRL DIED

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