ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಓಟ್ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 4, 2026 at 2:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಓಟ್ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಕೂಡ 12 ಸಾವಿರ ಓಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಷಿನ್ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.ಲೋಕಲ್ ಕೂಡ 50 ಹೇಳಿತ್ತು. ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕೇರಳ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. 10 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 30, 40% ಓಟ್ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಂ: ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತಗಳನ್ನು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಡಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ವೋಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನುಂಗಿದ್ದ. ಈಗ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಆಯೋಗದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಂ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೀತಿ ಕ್ರೈಂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಮಮತಾ, ಪಿಣರಾಯಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ; TVK ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎದುರು ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ