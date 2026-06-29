ಬೆಂಗಳೂರು: ₹1.09 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್; ದೂರುದಾರರ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಐವರು ಸೆರೆ
ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಆರೋಪಿಯ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅಪಹರಿಸಿ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ಮಾದನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 3:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಆರೋಪಿಯ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅಪಹರಿಸಿ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಮಾದನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರ ಬಳಿ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದವನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ದರೋಡೆಗೊಳಗಾದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಂಬವರ ಕಾರನ್ನು ಜೂನ್ 15ರಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬೆದರಿಸಿ 1.09 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ದೂರುದಾರನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚೇತನ್, ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ ಠಾಣೆ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೋಮ, ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೂರ್ಯ, ಸಹಚರರಾದ ವಿನಯ್ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಚೇತನ್ ಎಂಬಾತ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಳಿ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೋಮನಿಗೆ ಚೇತನ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕ ನಡೆಸುವ ರೈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. 1.09 ಕೋಟಿ ನಗದು ಇರುವ ಕುರಿತು ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಚೇತನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಂತೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಜೂನ್ 15ರಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಚೇತನ್, ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಚೇತನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೂವರು ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ತೆರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಫರ್ವೇಜ್, ಅಲಿಂ ಹಾಗೂ ಜಿಪ್ಸನ್ ಎಂಬವರು ಜು.13ರಂದು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಶಂಕರ್ನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಭಾಗವಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಜು.15ರಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 74 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ. ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಟ್ಟು ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕುದುರೆಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ, ತೋಟದಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
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