ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನೆ ದರೋಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು: ಐವರು ಸೆರೆ

ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮನೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HAVERI ಹಾವೇರಿ ಮನೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಡಕಾಯಿತರ ಬಂಧನ
ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ, ಹಾವೇರಿ (ETV Bharat)
Published : February 8, 2026 at 12:53 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡನೇಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಕಾಯಿತಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡನೇಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 19ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಹಿಂಬಾಗಿಲನ್ನು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಡೆದು ಐವರು ಡಕಾಯಿತರು ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ, 40 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ 244 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಹಾವೇರಿ ಮನೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಡಕಾಯಿತಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಜೆ.ಲೋಕೇಶ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಿಪಿಐ, ಇಬ್ಬರು ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರುವ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಡಿಆರ್​ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 7 ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬಂಧಿತರನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ ತಾಂಡಾದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ (47), ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತೇಶ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಡೇಜಾ ತಂದೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ (32), ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಜೇಯ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಬೆಕ್ಕ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ (20), ನಾಗರಾಜ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾಗೇಶ ಹನುಮಂತ ವಡ್ಡರ (19) ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರದೀಪ (37) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್, 3 ಇತರೆ ಬೈಕ್‌ಗಳು, ನಗದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರದೀಪ ನಾಯ್ಕ ಎಂಬಾತನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಡಕಾಯಿತಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದೆ.​ ಪ್ರದೀಪ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಿಎಸ್‌ಐ ಅವರ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋದಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

