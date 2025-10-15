ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಔಷಧ ಸಿರಪ್​ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ; ಐವರು ಸೆರೆ, ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಲು ವಶಕ್ಕೆ

ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಿರಪ್​ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅ​ನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

INTOXICATING SYRUPS ಸಿರಪ್​ ಮಾರಾಟ ಔಷಧಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ GANJA
ಔಷಧ ಸಿರಪ್​ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: ಐವರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ, ಶಿಫಾರಸು ಹಾಗು ಪರವಾನಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆಯ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಸಾಗರ್ ಅತ್ತರವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಸವನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್​ ಬಡಾವಣೆ ಫ್ಲೈಓವರ್​ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್​ಪಿಎಸ್ ನಗರದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ (38), ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದ ಅಜಿಮುದ್ದೀನ್ (37), ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಮದ್ ಶಾರೀಕ್ (35), ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೆಬಾಗಿಯ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂಡಲ ಹತ್ತಿರದ ಸೈಯದ್ ಬಾಬು ಅಲಿಯಾಸ್ ಯೂನೂಸ್, ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಸೈದಾಮೊಹಲ್ಲಾದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಅಲಿಯಾಸ್​ ಆಟೋಬಾಬು (48) ಬಂಧಿತರು.

ಇವರಿಂದ 100 ಎಂ.ಎಲ್​ನ ಒಟ್ಟು 340 Broncof-C cough Syrup ಬಾಟಲ್‌ಗಳು, 100 ಎಂ.ಎಲ್​ನ 15 EDEX-CT cough Syrup ಬಾಟಲ್‌ಗಳು, 20 ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿರುವ aceclofenac Paracetamol & serratiopeptidase tablets, ಒಂದು ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಬೈಕ್, 1,200 ರೂ., ನಗದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,25,504 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬಸವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

INTOXICATING SYRUPS ಸಿರಪ್​ ಮಾರಾಟ ಔಷಧಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ GANJA
ಔಷಧ ಸಿರಪ್​ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ: ಐವರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)

ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸಿರಪ್​, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್​ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್​ಗಳನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದಂತೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಗೆ 60-70 ರೂ. ದರ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು 400-500ರೂ. ತನಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುಹೇಲ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿರಪ್​ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಾಕೊಲೇಟ್​ ಪಾನ್​ಗೆ ಗಾಂಜಾ ಬೆರೆಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

TAGGED:

ಸಿರಪ್​ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ
ಔಷಧಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ
DAVANAGERE
SYRUPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ & ಎದೆಯುರಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿ.. ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್​ 78; ಎರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 70 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರೆ; ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ!

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: NWKRTC ಯಿಂದ 310 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.