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ಶ್ರೀಶೈಲಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ

ಶ್ರೀಶೈಲಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

SUICIDE IN SRISAILAM ಒಂದೇ ಕುಟುಂದ ಐವರು ಸಾವು ANDHRAPRADESH ಶ್ರೀಶೈಲಂ
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 2:15 PM IST

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ಶ್ರೀಶೈಲಂ: ಶ್ರೀಶೈಲಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘೋರ ದುರಂತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಡ್ಡೆರ ಛತ್ರದ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಬಾತ್​ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಪಲ್ಲಪು ಸುಧಾಕರ್ (36), ಗೊಗಲ ಅದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ (50), ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ (45), ಶ್ರೀದೇವಿ (33) ಮತ್ತು ಮಣಿಕಂಠ (15) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತ್ಮಕೂರು ಡಿಎಸ್​ಪಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯಲು ಅವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಮೃತರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬತ್ತಲಪಲ್ಲಿ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಡ್ಡೆರ ಸತ್ರಂನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಡ್ಡೆರ ಸತ್ರಂನ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು, ಸೋದರಳಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 28 ರಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ದಿನಕ್ಕೆ 800 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ವಡ್ಡೆರ ಛತ್ರದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಡಿಎಸ್ಪಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯುಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಧಾಕರ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪತಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸುಧಾಕರ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಐವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಶೈಲಂನಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಇಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಕ್ತರು ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

SUICIDE IN SRISAILAM
ಒಂದೇ ಕುಟುಂದ ಐವರು ಸಾವು
ANDHRAPRADESH
ಶ್ರೀಶೈಲಂ
FIVE MEMBERS DEATH

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