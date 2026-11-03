ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಬಿದ್ದ ಅಂಬಾರಿ; ಇಂದಿನಿಂದ 5 ದಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಕೋಟೆ ಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ ವರದಿ.
Published : November 3, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 8:58 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಸರಾ ವೇಳೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21) ಅಂಬಾರಿ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕೋಟೆ ಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ, ಹವನ, ಪೂಜೆ ಹಾಗು ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಎಂಬ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಆನೆ ವಾಪಸ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ಮೂರು ಕಾರು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂಬಾರಿ ಬಿದ್ದು ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಣ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪುರೋಹಿತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಪುರೋಹಿತರು ಸೇರಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಡಿತರೂ ಸಹ ಇದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಟೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ವಿವಿಧ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ವಿವಿಧ ಹೋಮ, ಹವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಟೆ ಚಂಡಿಕಾದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯಮಂಡ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ರಾಕ್ಷೋಗ್ರ ಅಘೋರಸ್ತ್ರ ಹೋಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, 10 ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ ಹೋಮ, ದುರ್ಗ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನಡೆಸಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ, ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಪ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಪುರೋಹಿತರು ಹಾಗೂ ವಿಪ್ರಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಪುರಸುತ್ತ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಸುದರ್ಶನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಆನೆ, ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬಂದ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಅಮ್ಮನವರೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಆನೆ ಅಂದು ಓಡಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೇದಗೋಷ್ಟಿ, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ, ಛತ್ರಿ, ಚಾಮರ ಸಕಲ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಅಷ್ಟವಾಧನ ಸೇವೆ, ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ರಾಮ್ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಆನೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಂಬಾರಿ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ, ಹವನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೋಟೆ ಚಂಡಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶಂಕರಾನಂದ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಅವಘಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸೇರಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಗಮಿಕರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಗಮಿಕರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಐದು ದಿನ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೋಟೆ ಚಂಡಿಕಾದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ್ಮಂಡ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ರಾಕ್ಷೋಗ್ರ ಅಘೋರಸ್ತ್ರ ಹೋಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, 10 ಚಂಡಿಕಾ ಪಾರಾಯಣ ಹೋಮ, ದುರ್ಗ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, ನಡೆಸಿ, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪೂಜೆ, ಹೋಮ ನಡೆಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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