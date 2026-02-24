ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ; ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂತು ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 7:50 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರ ದೇವತೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.‌ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ವನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾಡಿಗರ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಸಿಂಗ ತಂದು ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ‌ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ‌ ನಿಂತು ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿದರು. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನಿಂದ ಸರದಿ ಸಾಲು ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ಮೈದಾನದವರೆಗೂ (ಸುಮಾರು 4 ಕಿ.ಮೀ) ಇತ್ತು. ಜನರಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾರಿಕಾಂಬೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಮರೆವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಗಂಡನ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್​​ಪಿಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ.‌ ನಂತರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಹಾಗೂ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದವರು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ, ಉಡಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರ: ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವು, ಹಣ್ಣು, ಬಳೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಹೂವು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಬ್ಬು, ಬಳೆ ಹಾಗು ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ದೇಗುಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​ನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ದೇವಿಯ 27 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಕರ್ಷಕ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಭಕ್ತರಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪೆಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ತುಂಬಾ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್​ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

SHIVAMOGGA
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ
KOTE MARIKAMBA JATRE

