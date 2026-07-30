ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ, ಐವರ ಬಂಧನ: ವಾಹನ ಚಾಲಕನೇ ಸೂತ್ರಧಾರ - ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 5:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಚಾಲಕನ ಹಣೆಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಮಂದಿ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ವರ್ತೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುನ್ನಾ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಹಿತ್, ಆಕಾಶ್ ಗುಪ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 8 ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 25ರ ಸಂಜೆ ಕೊಡತಿಯಿಂದ ರಾಯಸಂದ್ರ ಬಳಿ ಟೆಂಪೋ ಬರುವಾಗ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಚಾಲಕನ ಹಣೆಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಳಿಯಿದ್ದ 16 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕಸಿದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಂಪೋ ಚಾಲಕನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್: ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಹೂಸ್ಕೂರು ಬಳಿಯ ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ ಗುಪ್ತ ಬಿಹಾರದ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದರೋಡೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಜಯ್, ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತರಿಸಿ ಜುಲೈ 25ರ ಸಂಜೆ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕೊಡತಿಯಿಂದ ರಾಯಸಂದ್ರ ಬಳಿ ವಾಹನ ಬರುವಾಗ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಚಾಲಕನ ಹಣೆಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಟ್ಟು ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಕೃತ್ಯ ಬಳಿಕ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾಲಕ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಚಾಲಕನ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಜಯ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ದರೋಡೆ ಕಹಾನಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಐದು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿದ್ಧಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸೈದುಲು ಅಡಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
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