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ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಂಗನಾಮ: ಹೈಟೆಕ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿದ ಸಿಸಿಬಿ

ಜೂಜಾಟವಾಡುವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಖತರ್ನಾಕ್ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಣಾ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

FIVE ARRESTED FOR DEFRAUDING
ಬಂಧಿತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 5:14 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೂಜಾಟವಾಡುವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಖತರ್ನಾಕ್ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಣಾ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಬ್ರೇಜ್, ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಲಿ, ಅಬತ್ಹಲ್ಲಾ, ನಕೀಬ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಂಧಿತರು.

ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು, 1 ಕಾರು, 1 ಆಟೋ, 3 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ 7 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್: ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟದ ಅಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಹಣವಂತರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಸ್ಪೀಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಮೊಬೈಲ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ಡಿವೈಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಡಿವೈಸ್‌ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಸಣ್ಣ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್‌, ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸ್ / ಕಾರಿನ ಕೀ ಮಾದರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಹರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎದುರಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು.

ಆಟದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಹಣ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಎದುರಿಗೇ ಕುಳಿತು ಆಡುವವರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಮೋಸ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಇದೇ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನ ಇತರರಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಜೂಜಾಟದ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
DIGITAL PLAYING CARDS SCANNER
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FIVE ARRESTED FOR DEFRAUDING

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