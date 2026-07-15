ETV Bharat / state

ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ತರಬೇತುದಾರನ ಅಪಹರಣ ಆರೋಪ: ಐವರ ಬಂಧನ

ಬಂಧಿತರು ಮಿಥುಲ್‌ ಎಂಬುವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GYM TRAINER KIDNAP CASE
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಿಮ್ ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧಾರೆ.‌

ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್‌ ನಿವಾಸಿ ತಿರುಮಲ(28), ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್‌(44), ಯಲಹಂಕ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ಸಾಯಿ (30), ಆರ್‌.ಟಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ರಂಜೀತ್‌ ರಾವ್‌(31) ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಟಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ನಮೀತ್‌ (29) ಬಂಧಿತರು.

ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಒಂದು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು ಮತ್ತು 5 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರು ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮಿಥುಲ್‌ ಎಂಬುವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತರಿಂದ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಐದು ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂವರ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಂಕರಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಸಿಬಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ದಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ‌ತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಅಪಹರಿಸಿ ₹3 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಚಾವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲಲಿಗೆ ಬಳಿಯ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿಗಳು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರವೀಣ ಸಿ, ರೋಮಿ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಆದರ್ಶ ಪಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಕ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೆಂಡಲ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಏನು ತಿಳಿಯತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

TAGGED:

GYM TRAINER KIDNAP
CCB POLICE
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ
BENGALURU
KIDNAP CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.