ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಸೆರೆ; ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ
ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಹತ್ಯೆಗೈದು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹಾಗು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 11, 2026 at 9:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ವೆನ್ನಿಲಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಂಬಾಕೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಆಕೆಯನ್ನು 7 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ಧಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಜೂನ್ 4ರಂದು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಳಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ಎಂಬಾತನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸದೆ ಚಾಣಕ್ಷತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಳು. ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್, ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತಾ?, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರಾ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು: ಮಾ.24ರಂದು ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್, ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ವೆನ್ನಿಲಾ ಜೊತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿತ್ತು. ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೋಹನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಮೋಹನ್ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೋವು ತಾಳಲಾರದೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗುವನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದು ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯೆಗೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವರದಿ ನೋಡಿದ ಸಹೋದರಿಯು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಐಜಿಪಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ದೂರು ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಪರಿಣಾಮ ಎಸಿಪಿಯೊಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, (ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ) ಹಾಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ನಿಂಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಸುಕೊ ತಂಡವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದರೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಅಂಗಡಿ, ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಾಸಾದ ಟೋಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಲ್ಲಾದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನವೇ ವೈದ್ಯರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ದಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನg ಮಾಡದೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಿನ ತಾವು ಹಾಗೂ ಮಗು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಬಂಧಿಸಿದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸಿಪಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ಶವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 12 ತಾಸು ಮಗುವಿನ ಶವದ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಕರ ಮೋಹನ್ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಾ.24ರ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲಾದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್, 25ರಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇಂದಿರಾನಗರಕ್ಕೆ ಮಗು ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಮೋಹನ್ ಇದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಸ್ಕಿನ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಎಂಬ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗು ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮಗುವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಸಿ, ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಂಬು ಬಳಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸೇವನೆ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
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