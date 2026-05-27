ಹೊರವಲಯದ ತ್ರಿಬಲ್ ಐಐಟಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 1:38 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ಹೊರವಲಯದ ತ್ರಿಬಲ್ ಐಐಟಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಫಿನೋಮಿನಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸುತಾರ್, ಇಂದರಪಾಲ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸುಂದರ್ ಪಾಲ್ ಎಂಬಾತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 26 ರಂದು ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು‌ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಫೈಯರ್ ಆರ್ಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಫೈರಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವಿಠಲ್ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಗುಂಡು ತಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐದು ಜನರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಠಲ್ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕನ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗುಂಡು ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರವೀಣ್ ಎನ್ನುವರು ಈ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಖಲೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. ಇದೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸುಂದರ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅವರ ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಿದ್ದೆಯಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬುವನ ಬಳಿ ಗನ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಒಂದು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

