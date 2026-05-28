ETV Bharat / state

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಋತು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ: ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ₹1,636 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹ

2025-26ರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,97,381 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೀನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ವರದಿ-ವಿನೋದ್ ಪುದು.

MANGALURU PORT
ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 8:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ 61 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ವಿವಿಧ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಟುಗಳು ದಡ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಮುದ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂತತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅವಧಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 10 HPವರೆಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುವ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಯ್ದೆ-1986ರಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟುಗಳು ಲಂಗರು ಹಾಕಿವೆ. ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳತ್ತ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನು ಹೊರುವ ಕೆಲಸ, ಲೋಡ್-ಅನ್‌ಲೋಡ್, ಕಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದರು ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿವೆ.

ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 2025-26ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಋತು ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಅನುಭವ ನೀಡಿದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2023-24ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,47,589 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೀನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ 1990 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಇದು 1,71,795 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2220 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,97,381 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೀನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 3856 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 1,636 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಮೀನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

Indian mackerel
ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 31 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೀನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 5,291 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ದರ್ಶನ ಟಿ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರವರೆಗೆ 61 ದಿನಗಳ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 10 HP ವರೆಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಕೆಯ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.97 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮೀನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನುಗಾರ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ ಕುರಿತು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೀನು ಸರಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತವರಣ ಇತ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ‌ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೋಟ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಜರತ್ನ ಸನಿಲ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜನವರಿ ಬಳಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂತು. ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಋತು ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿಷೇಧ ಅವಧಿಯ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ಸ್ಯಕ್ಷಾಮ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಬೋಟುಗಳು

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಋತು
DEEP SEA FISHING
MANGALURU PORT
FISHING SEASON

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.