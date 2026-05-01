ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪೇ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರಣ: ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರನ ಪುನರ್ಮಿಲನ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : May 1, 2026 at 9:23 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಇದೇ ಸುಳಿವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದ ಈ ರಿಯೂನಿಯನ್, ಮದ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಂದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ಆರೋಕ್ಯ ವಾಲೆಂಟಿನ್ ತನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮದ್ಯಪಾನದ ಅತಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅವನ ವರ್ತನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೋಟ್ನೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಆತ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ.
ಭಾಷಾ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ತಮಿಳು ತಿಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಪತ್ತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ವಿಫಲಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ವೈಟ್ ಡೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಕೋರಿನಾ ರಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ತುಂಬ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ಆಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಕ್ಯ ವಾಲೆಂಟಿನ್ ಮಾವ ತೊಯಾಚ್ಚಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಹಾಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
