ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ: ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘಟನೆ

ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ: ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 5:59 PM IST

ವಿಜಯಪುರ: ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೆದಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕ‌ನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ದು ಎಂಬಾತ ಮತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಬಲರಾಮ ಬಾಗಲಕೋಟ (30) ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುವಕ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿ, ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಂಗಾಂಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂಲಕ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ: ಯುವಕನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಲರಾಮ ಅಮರ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಗಿದರು.

ಆತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆವು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲರಾಮ ಜೀವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂಗಾಂಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ‌. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದುಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಲರಾಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜೀವ ಬಲಿ: ವಿಜಯಪುರ ಹೊರವಲಯ ಕರಾಳದೊಡ್ಡಿ ಬಳಿ ಫೆ.9 ರಂದು ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಧರಿಸದ ಕಾರಣ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಲರಾಮ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗದ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕರಾಳದೊಡ್ಡಿ ಬಳಿ ಕೆಫೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಲರಾಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಬರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಲರಾಮನನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ವಿಜಯಪುರದ ಬಿಎಲ್ಡಿಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

