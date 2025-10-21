ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ: ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ 3 ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ! ದಾಖಲೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅನಿಲ್
24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, 1 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2025 at 9:32 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 9:45 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಇವರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕಾ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ನೋಡಿ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ .
ಹೌದು, ಇವರ ಹೆಸರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂಡಾಸ್. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ. ಜೊತೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
3 ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ : ಅನಿಲ್ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 1990 ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, 1 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ!
2004ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ: ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಗೆಳೆಯರು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 1990 ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ 2004ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ದರ, ದಿನಾಂಕ, ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹೆಸರು, ಭಾಷೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಸಂದೇಶ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಟ, ನಟಿಯರ ಹೆಸರು, ನಟಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ನ್ನು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿ, ಖರ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ, ಪರಭಾಷೆಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ: ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ, ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಇಂದಿಗೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದರು.
24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ: "1990 ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. 2004 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವರ್ಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿ 24 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಇನ್ನು 1990 ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಹಳೇ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ", ಅಂತಾರೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿವಾಲಿ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ 300 ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ: "ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿವಾಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ. ಆರಂಭದಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಚ್ಚುವ ತನಕ ಒಟ್ಟು 300 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೇಹಿತರು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಒಟ್ಟು 463ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅನಿಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿತನಕ 3-5 ಸಾವಿರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರದ್ದೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಅಂತಾರೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುನೀಲ್.
"ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರ 300-400 ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30-35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಿ.
